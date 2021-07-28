Шторм приближается: в пятницу порывы ветра составят 28 м/с
В ближайшие дни в Эстонию придут ливни с грозами, прогнозирует метеослужба. В пятницу юго-западный ветер превратиться в штормовой, порывы ветра будут достигать 28 м/с.
В ближайшие дни в Эстонию придут ливни с грозами, прогнозирует метеослужба. В пятницу юго-западный ветер превратиться в штормовой, порывы ветра будут достигать 28 м/с.
Согласно прогнозу, в ночь на пятницу ожидаются дожди, утром осадки станут более масштабными. Ветер юго-западный 5-11, порывами до 13, на побережье до 17, утром до 20 м/с. Температура воздуха составит 13-18°C.
В пятницу днем переменная облачность. Во многих места ливни, не исключена гроза. К вечеру до островов дойдут обложные дожди.
Ветер юго-западный 7-12, порывами до 18, на побережье до 15, порывами до 23, вечером до 28 м/с. Температура воздуха составляет 17-22°C.
Ветер ослабнет к полуночи.