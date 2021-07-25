Синоптики: начало недели будет жарким
Область высокого давления, простирающаяся от России до Скандинавии, обеспечит нас преимущественно ясной, сухой и тихой погодой в начале недели.
Область высокого давления, простирающаяся от России до Скандинавии, обеспечит нас преимущественно ясной, сухой и тихой погодой в начале недели.
Кроме этого в Прибалтику прибывает очень теплая воздушная масса. Сегодняшние температурные максимумы достигнут 25..30°C, во вторник еще на 2-3 градуса выше, а со среды кратковременные дожди облегчат жару.
В понедельник (26.07) днем ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами до 22°C.