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Синоптики: начало недели будет жарким

Теплая погода. ФОТО: Mailiis Ollino

Область высокого давления, простирающаяся от России до Скандинавии, обеспечит нас преимущественно ясной, сухой и тихой погодой в начале недели.

Кроме этого в Прибалтику прибывает очень теплая воздушная масса. Сегодняшние температурные максимумы достигнут 25..30°C, во вторник еще на 2-3 градуса выше, а со среды кратковременные дожди облегчат жару.

В понедельник (26.07) днем ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами до 22°C.

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