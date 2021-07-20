Синоптик: с понедельника ожидается новая волна жары

«Грядущий зной принесет дожди, но они настолько редки, что не уменьшат жару», - сказал синоптик. Он отметил, что волны жары стали более частыми и интенсивными в Европе и Австралии. «Раньше они бывали раз в десять лет, а теперь каждые четыре-пять лет», - сказал Юри Каменик.

По словам метеоролога, в мире в целом становится теплее. «Последние изменения указывают на потепление: льда стало меньше. Это необратимый процесс, и вопрос не в том, сможем ли мы его остановить. Вопрос в том, можем ли мы замедлить этот процесс», - сказал он.

Каменик также поделился удивительным фактом: «Текущее изменение климата сравнимо с массовым вымиранием, а эволюция занимает больше времени».