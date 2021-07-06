Ливни, грозы и жара до 32 градусов: в конце недели нас ждет переменчивая погода
По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни вновь будет до 32 градусов тепла, однако ожидаются и грозы.
По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни вновь будет до 32 градусов тепла, однако ожидаются и грозы.
В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, до полуночи местами кратковременные дожди, возможны грозы, к утру к островам Западной Эстонии подойдет новая зона дождей. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8 м/сек, по время грозы порывистый. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди и ливни, возможны грозы и град. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8 м/сек, на островах во второй половине дня порывами до 11 м/сек, во время грозы порывы усилятся. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-30, местами на побережье и во время дождей около 20 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8 м/сек, по время грозы порывистый. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди и грозы, местами ливни и град. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек, порывами 11 м/сек, во время грозы порывы усилятся. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-31, во время дождей около 20 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, во время грозы порывистый. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы и ливни, к вечеру осадков станет меньше. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-32, на побережье во время дождей около 20 градусов тепла.