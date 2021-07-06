В среду воздух прогреется до 31 градуса

На Чудском озере ветер южный и юго-восточный, скорость 2-7 м/с, высота волн достигнет до 0,5 м. Погода дождливая, видимость хорошая. Температура 19-21 градусов.

Днем будет переменная облачность. Дожди во многих частях континента вызовут грозы. Ветер южный 2-7, порывы до 11 м / с. Температура воздуха 26-31, местами на берегу и под дождевыми тучами 22 градуса.