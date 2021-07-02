Пт, 2.07.2021
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В субботу будет ясно

Теплая погода. ФОТО: Remo Tõnismäe

В субботу ожидается ясная с небольшой облачностью сухая погода. Ветер преимущественно северо- восточный, восточный 2-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 24...28, на побережье местами 21°С.

Над Скандинавией усиливается антициклональное поле, в то же время, отступающий в южном направлении циклон прихватывает с собой влажную воздушную массу. На небе лишь единичные легкие облака. В ясную солнечную погоду температура воздуха будет повышаться до 28 градусов тепла, а в последующие дни рост температуры воздуха еще продолжится.

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