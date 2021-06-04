В субботу в Эстонии жару разбавят дожди и грозы
Давление воздуха постепенно падает и обширный антициклон, покрывающий всю Северную Европу, разрушается.
Давление воздуха постепенно падает и обширный антициклон, покрывающий всю Северную Европу, разрушается.
С юга еще подпирает черноморский циклон и в конечном итоге погода в Прибалтике станет менее стабильной и в послеполуденные часы будут развиваться кучево-дождевые облака, которые могут принести кратковременные дожди и даже грозы. По-прежнему будет тепло и дневные максимумы превысят 20-градусную отметку, лишь на наветеренном побережье на несколько градусов прохладней.
В субботу днем, 5 июня, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха составит 19-24, на наветренном побережье местами до 16°С.