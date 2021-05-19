Погода в четверг обещает быть облачной и умеренно теплой
В четверг с юго-востока к Эстонии подойдет новый циклон, который принесет нам очередную порцию влажного и достаточно теплого воздуха.
В четверг с юго-востока к Эстонии подойдет новый циклон, который принесет нам очередную порцию влажного и достаточно теплого воздуха.
На востоке страны будет довольно облачно, а осадки постепенно распространятся с юго-востока на всю Эстонию, и только на западе облаков будет меньше и до островов зона осадков не дойдет.
В четверг, 20 мая, на западе Эстонии переменная облачность, по востоку облачно. Зона осадков медленно распространится с юго-востока Эстонии на северо-запад, однако по западу островов вероятность осадков небольшая. Ветер западный, северо-западный 4-10, порывы 13, местами до 15 м/с.
Температура воздуха составит 12-16, на побережье местами 9°C.