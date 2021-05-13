В пятницу установившуюся в Эстонии жару собьет дождь

В пятницу в первой половине дня небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Во второй половине дня облачность уплотнится и количество осадков увеличится. Ветер юго-восточный и восточный 4-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 13...18, на наветренном побережье около 13°С.

На Чудском озере в ночь на пятницу ветер восточной четверти 2-7 м/с. Высота волны 0,3-0,6 м. Возможен кратковременный дождь. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха ночью 10..12°С.