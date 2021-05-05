В ближайшие дни синоптики обещают небольшое потепление

В ночь на пятницу ожидается облачная погода, временами пройдут дожди. На севере страны ветер переменных направлений, 2-7, на юге юго-западный, 5-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла. Днем облачно, временами пройдут дожди. Во второй половине дня начиная с запада страны облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, более плотные осадки на востоке страны. Ветер западных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 3-8, на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 5-9 градусов тепла.