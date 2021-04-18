В понедельник ожидается солнечная, но прохладная погода

Отдельные облака хоть и будут перекрывать солнечные лучи, осадков это нам не сулит. Умеренной силы восточный, северо-восточный ветер будет служить дополнительным источником охлаждения и температура воздуха не достигнет своего максимума в 15 °С. На открытом воздухе все равно будет прекрасно и хорошо.