В понедельник ожидается солнечная, но прохладная погода
В начале следующей недели погоду Эстонии определяет простирающееся от северо-запада России до района Балтийского моря антициклональное поле.
В начале следующей недели погоду Эстонии определяет простирающееся от северо-запада России до района Балтийского моря антициклональное поле.
Отдельные облака хоть и будут перекрывать солнечные лучи, осадков это нам не сулит. Умеренной силы восточный, северо-восточный ветер будет служить дополнительным источником охлаждения и температура воздуха не достигнет своего максимума в 15 °С. На открытом воздухе все равно будет прекрасно и хорошо.
В понедельник, 19 апреля, днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье с наветренной стороны 6..10°С.