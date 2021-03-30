Прогноз на ближайшие дни: тепла пока ждать не стоит

В ночь на четверг до полуночи на востоке страны малооблачная погода и переменная облачность, начиная с востока облачность уплотнится. После полуночи зона осадков распространится с островов на запад и юг страны. Пройдут дожди и мокрый снег, утром на юге страны также возможны снегопады. В материковой части страны ветер преимущественно западных, на островах северных направлений, 1-7, до полуночи на северном побережье западный и северо-западный порывами до 12 м/сек, утром в районе Рижского залива северо-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на северо-востоке страны до 3 градусов мороза. В первой половине дня облачно. На западе и юге страны пройдут мокрый снег и дожди, местами возможны снегопады. Около полудня начиная с островов прояснится, во второй половине дня зона осадков отступит на юго-восток. Ветер северных направлений, 4-10, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.