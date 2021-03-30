Прогноз на ближайшие дни: тепла пока ждать не стоит
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни по-весеннему теплой погоды еще не ожидается, по ночам температура воздуха будет минусовой.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни по-весеннему теплой погоды еще не ожидается, по ночам температура воздуха будет минусовой.
В ночь на четверг до полуночи на востоке страны малооблачная погода и переменная облачность, начиная с востока облачность уплотнится. После полуночи зона осадков распространится с островов на запад и юг страны. Пройдут дожди и мокрый снег, утром на юге страны также возможны снегопады. В материковой части страны ветер преимущественно западных, на островах северных направлений, 1-7, до полуночи на северном побережье западный и северо-западный порывами до 12 м/сек, утром в районе Рижского залива северо-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на северо-востоке страны до 3 градусов мороза. В первой половине дня облачно. На западе и юге страны пройдут мокрый снег и дожди, местами возможны снегопады. Около полудня начиная с островов прояснится, во второй половине дня зона осадков отступит на юго-восток. Ветер северных направлений, 4-10, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.
В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8, на островах до полуночи порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на островах и западном побережье до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 5-10, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам мокрый снег и снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на островах и западном побережье до 2 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам, преимущественно на востоке страны, мокрый снег и дожди. Ветер северо-западный и западный, 4-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.