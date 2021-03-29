Пн, 29.03.2021
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Завтра в Эстонии будет тепло и дождливо

Весна. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Сегодня Эстония остается на южной периферии влажного и теплого циклона, охватывающего всю Северную Европу, где временами идут дожди.

В то же время от Центральной Европы до берегов Балтийского моря простирается область высокого давления и она прилагает большие усилия, чтобы из-за облаков показать солнце. Ветер на границе двух барических образований порывистый, а температура воздуха около 10°С.

Во вторник (30.03) днем облачно, в отдельных местах с прояснениями. Во многих местах пройдёт слабый дождь. Юго-западный ветер 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами только около 4°С.

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