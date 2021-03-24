Завтра в Эстонии будет тепло и дождливо

Холодный фронт, достигнув Эстонии, устремляется в Россию и несёт нам гостинец в виде легкого дождя. Тёплая воздушная масса сменяется более прохладной и сухой, поэтому облака станут тоньше, но снова появятся следующей ночью при лёгких минусовых температурах.