Завтра в Эстонии будет тепло и дождливо
Область низкого давления смещается с северной оконечности Скандинавии на море Баренца, а её южная периферия распространяется на Балтику.
Область низкого давления смещается с северной оконечности Скандинавии на море Баренца, а её южная периферия распространяется на Балтику.
Холодный фронт, достигнув Эстонии, устремляется в Россию и несёт нам гостинец в виде легкого дождя. Тёплая воздушная масса сменяется более прохладной и сухой, поэтому облака станут тоньше, но снова появятся следующей ночью при лёгких минусовых температурах.
В четверг (25.03) облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь, после обеда, начиная с северо-запада, облачность постепенно поредеет. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха +3…+9°С.