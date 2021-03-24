Ср, 24.03.2021
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Завтра в Эстонии будет тепло и дождливо

Весна. Иллюстративное фото. ФОТО: Urmas Luik

Область низкого давления смещается с северной оконечности Скандинавии на море Баренца, а её южная периферия распространяется на Балтику.

Холодный фронт, достигнув Эстонии, устремляется в Россию и несёт нам гостинец в виде легкого дождя. Тёплая воздушная масса сменяется более прохладной и сухой, поэтому облака станут тоньше, но снова появятся следующей ночью при лёгких минусовых температурах.

В четверг (25.03) облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь, после обеда, начиная с северо-запада, облачность постепенно поредеет. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха +3…+9°С.

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