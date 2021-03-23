Синоптики: весна вступает в свои права
Область низкого давления, смещающаяся с северной оконечности Скандинавии, начнет распространяться на Балтийское море, что и принесет сильный юго-западный ветер.
Область низкого давления, смещающаяся с северной оконечности Скандинавии, начнет распространяться на Балтийское море, что и принесет сильный юго-западный ветер.
С юго-западным ветром к нам поступит более теплая воздушная масса, температура воздуха повысится до +10°С тепла особенно по востоку Эстонии, где будет ясное небо. На западе страны небо покроется облаками, но существенных осадков не ожидается.
В среду, 24 марта, начиная с запада, облачность уплотнится, но существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5-10, порывами 14, на побережье 7-12, порывами до 17 м/с.
Температура воздуха на западе Эстонии составит от +2 до +6, на востоке до +10°C.