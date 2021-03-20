Сегодня по Эстонии пройдут снегопады, дорожные условия сильно ухудшатся
В субботу по всей Эстонии пройдет снег, а также мокрый снег и дождь, что увеличит риск обледенения и ухудшит дорожные условия, предупреждает метеослужба.
В субботу по всей Эстонии пройдет снег, а также мокрый снег и дождь, что увеличит риск обледенения и ухудшит дорожные условия, предупреждает метеослужба.
По прогнозу, утром 20 марта начиная с северо-запада Эстонии пойдет снег, днем он распространится по стране и к вечеру станет более плотным, а поздно вечером на островах и в в западной части континента ожидается мокрый снег с дождем.
Будьте осторожны на дорогах, так как увеличивается риск обледенения и ухудшаются дорожные условия.
Ветер юго-западный, порывами до 16, в прибрежных районах до 20 м/с. Начиная в запада температура воздуха будет медленно повышаться.
В ночь на воскресенье во многих местах продолжится сильный снегопад с мокрым снегом, в некоторых местах также будет дождь. Ветер сильный, юго-западный ветер, ближе к утру начиная с с островов повернет на северо-запад.
За день выпадет примерно 4-10 см снега.