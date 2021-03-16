В ближайшие дни синоптики обещают снегопады и до 13 градусов мороза

В ночь на четверг облачно с прояснениями, местами пройдут легкие снегопады. Ветер северных направлений, 2-8, до полуночи на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня по многим регионам снегопады. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8 м/сек, вечером на островах и северном побережье северо-восточный порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По многим регионам пройдут снегопады, после полуночи осадков станет меньше. Ветер северо-восточный и северный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам пройдут снегопады. Ветер северо-восточный и северный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.