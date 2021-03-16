В ближайшие дни синоптики обещают снегопады и до 13 градусов мороза
По прогнозу службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается до 13 градусов мороза.
По прогнозу службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается до 13 градусов мороза.
В ночь на четверг облачно с прояснениями, местами пройдут легкие снегопады. Ветер северных направлений, 2-8, до полуночи на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня по многим регионам снегопады. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8 м/сек, вечером на островах и северном побережье северо-восточный порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По многим регионам пройдут снегопады, после полуночи осадков станет меньше. Ветер северо-восточный и северный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам пройдут снегопады. Ветер северо-восточный и северный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.
В ночь на субботу облачно с прояснениями без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 5-10, местами 13 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Вечером начиная с севера страны облачность уплотнится, пойдет снег. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса мороза.