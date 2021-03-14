Водителей предупреждают об опасности гололедицы

Во второй половине дня в воскресенье дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей влажное или мокрая. Температура плюсовая.

Вечером по прогнозу ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, начиная с Северо-Западной Эстонии пойдет и снег. Местами туман. Температура воздуха вечером будет понижаться до нуля градусов или небольшого минуса. На мокрой дорожной поверхности может образоваться гололедица, которая сохранится до утра. Центр управления дорожным движением просит быть осторожнее за рулем.