Водителей предупреждают: дороги будут скользкими

Во второй половине дня в субботу дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей сухое, местами влажное или влажное от реагентов, по регионам идут дожди.

Вечером по прогнозу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. После полуночи к юго-западу страны подойдет новая полоса осадков, которые распространятся в северном направлении. Пройдут дожди, мокрый снег и снег. Температура воздуха местами понизится до минусовых значений, дороги станут скользкими.