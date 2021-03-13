Сб, 13.03.2021
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Водителей предупреждают: дороги будут скользкими

Дороги могут быть скользкими. ФОТО: Arvo Meeks

Центр управления дорожным движением предупреждает автоводителей, что в ночные часы дороги станут скользкими.

Во второй половине дня в субботу дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей сухое, местами влажное или влажное от реагентов, по регионам идут дожди.

Вечером по прогнозу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. После полуночи к юго-западу страны подойдет новая полоса осадков, которые распространятся в северном направлении. Пройдут дожди, мокрый снег и снег. Температура воздуха местами понизится до минусовых значений, дороги станут скользкими. 

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