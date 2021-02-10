Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают потепление

В ночь на пятницу облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 11-16, на востоке страны местами до 20, на побережье местами 7 градусов мороза. Днем переменная облачность, во второй половине дня местами пройдет снег. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек, вечером на островах усилится северный ветер. Температура воздуха 8-12, на побережье местами 5-7 градусов мороза.

В ночь на субботу переменная облачность, по регионам снегопады. Ветер северный и северо-западный, 2-7, на островах 5-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 10-16, на юго-востоке страны до полуночи до 20, на островах и западном побережье 2-8 градусов мороза. Днем переменная облачность, по регионам снегопады. В первой половине дня ветер северный и северо-западный, во второй половине дня северо и северо-восточный, 5-10, на островах и побережье 7-12, порывами до 15-17 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на островах от нуля до 3 градусов мороза.