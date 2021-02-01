В феврале температура воздуха упадет до 20 градусов мороза

В первые дни месяца в Эстонии на кромке циклона пройдет снег и будет царить зимняя погода с небольшим морозом. С 4 февраля на Норвежском море усилится антициклон, который распространится по Скандинавии, по его кромке с севера придет арктическая воздушная масса. Облачность рассеется, заметно похолодает. В центральных районах страны температура воздуха упадет ниже 10 градусов мороза, при ясной погоде ожидается температура в районе 20 градусов мороза, днем температура воздуха будет колебаться в районе 10 градусов мороза.

В районе 10 февраля антициклон направится в сторону Британских островов, циклон из России может прийти на побережье Балтийского моря вместе с зоной снегопадов. При уплотнившейся облачности суровые морозы на несколько дней отступят, но затем, вместе с усилением антициклона и прояснениями, температура воздуха вновь понизится.

С середины месяца будут чередоваться поступающая с северо-запада более мягкая и снежная погода с поступающей с севера морозной погодой. В течение последней трети февраля предположительно будет преобладать мягкая зимняя погода. Временами ожидаются снег и мокрый снег.