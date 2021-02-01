В феврале температура воздуха упадет до 20 градусов мороза
По прогнозу службы погоды Эстонии, февраль будет холоднее нормы, местами ожидается температура воздуха 20 градусов мороза.
По прогнозу службы погоды Эстонии, февраль будет холоднее нормы, местами ожидается температура воздуха 20 градусов мороза.
В первые дни месяца в Эстонии на кромке циклона пройдет снег и будет царить зимняя погода с небольшим морозом. С 4 февраля на Норвежском море усилится антициклон, который распространится по Скандинавии, по его кромке с севера придет арктическая воздушная масса. Облачность рассеется, заметно похолодает. В центральных районах страны температура воздуха упадет ниже 10 градусов мороза, при ясной погоде ожидается температура в районе 20 градусов мороза, днем температура воздуха будет колебаться в районе 10 градусов мороза.
В районе 10 февраля антициклон направится в сторону Британских островов, циклон из России может прийти на побережье Балтийского моря вместе с зоной снегопадов. При уплотнившейся облачности суровые морозы на несколько дней отступят, но затем, вместе с усилением антициклона и прояснениями, температура воздуха вновь понизится.
С середины месяца будут чередоваться поступающая с северо-запада более мягкая и снежная погода с поступающей с севера морозной погодой. В течение последней трети февраля предположительно будет преобладать мягкая зимняя погода. Временами ожидаются снег и мокрый снег.
Средняя температура воздуха в феврале будет близкой к норме или немного ниже (норма 5,3-1,4 градуса мороза). Количество осадков в пределах нормы или немного меньше (норма 29-49 мм).