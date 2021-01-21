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Тысячи людей в Англии и Уэльсе эвакуированы в результате наводнений, вызванных штормом "Кристоф". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о стопроцентной готовности к "двойному кризису".

Жители более двух тысяч домов эвакуированы в результате масштабного наводнения на территории Англии и Уэльса, вызванного штормом "Кристоф".

"Это было ошеломляюще. В жизни не видел ничего подобного", - говорит житель пригорода Манчестера Терри Шелдон.

Дом Терри находится всего в нескольких метрах от реки Мерси. В среду вечером из-за шторма "Кристоф" река вышла из берегов, остановившись всего в нескольких сантиметрах от водозащитных барьеров.

На территории Англии и Уэльса было выпущено более 200 предупреждений о наводнениях, пять из которых - повышенной опасности, а также сообщения о дожде и снеге.

От наводнения пострадали около двух тысяч домов в районах Дидсбери и Нортенден в Манчестере, а также в городах Ритин и Бангор-он-Ди в Северном Уэльсе и Магулли в графстве Мерсисайд на западе Англии.

В пандемию действуют ограничения, людям запрещено выходить из дома без крайней нужды. Но сейчас из-за шторма ситуация изменилась.

BBC Женщина покидает затопленный дом в городе Ритин (графство Уэльс).

Как передает корреспондент Би-би-си Том Мюллен, хотя заграждения вокруг реки Мерси в манчестерском районе Дисбери сработали должным образом, защитив дома от затопления, тревожный сигнал вызвал всеобщее недоумение: местным жителям, привыкшим к тому, что надо сидеть дома из-за угрозы распространения коронавируса, теперь было сказано срочно уехать.

Житель Дисбери Фари Иравани пришел в недоумение, когда его семью попросили покинуть свой дом.

"Куда идти в пандемию? Не хочется подвергать опасности себя и других", - рассказал Би-би-си Иравани.

Ситуацию с наводнениями в городе Ритин на севере Уэльса местные власти назвали "ужасающей".

Жителей пострадавших районов разместили в спортивных центрах, некоторые укрылись от шторма в близлежащих церквях.

PA Media В районе Дидсбери в Манчестере выпал снег.

По данным Агентства по охране окружающей среды, многие реки на территории Англии и Уэльса находятся "на опасно высоком уровне".

Из-за сильного наводнения в Уэльсе были закрыты десятки дорог и магистралей.

Насосы и мешки с песком доставили в складское помещение графства Рексхэм на северо-востоке Уэльса, где находятся запасы вакцины от коронавируса компаний Oxford и AstraZeneca.

PA Media Многие дороги и магистрали были перекрыты из-за наводнения.

BBC Затопленные дороги в городке Бангор-он-Ди в Уэльсе.

PA Media Снег выпал и в графстве Нортумберленд на северо-востоке Англии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о "стопроцентной готовности" правительства к двойному кризису - наводнению и пандемии.

Стихия продолжается и будет бушевать еще неделю.