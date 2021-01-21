Из-за ледяного дождя в пяти уездах Эстонии опасные дорожные условия

«Обслуживающие государственные шоссе фирмы работают в полном составе, чтобы расчищать все дороги ото льда. Тем не менее, следует учитывать, что борьба со льдом требует много времени, - сказал директор службы ухода за шоссе департамента транспорта Райдо Рандмаа. - Просим водителей быть крайне внимательными и по возможности отложить поездки».