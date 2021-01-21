Чт, 21.01.2021
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  • Из-за ледяного дождя в пяти уездах Эстонии опасные дорожные условия
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Из-за ледяного дождя в пяти уездах Эстонии опасные дорожные условия

Ледяной дождь в Таллинне. ФОТО: LIIS TREIMANN /PM/SCANPIX BALTICS

С утра четверга погодные условия существенно изменились, пошел ледяной дождь, поэтому условия на дорогах в Харьюмаа, Рапламаа, Ляэнемаа, Пярнумаа и на Сааремаа крайне сложные.

Из-за ледяного дождя на главных и второстепенных шоссе встречаются скользкие участки.

«Обслуживающие государственные шоссе фирмы работают в полном составе, чтобы расчищать все дороги ото льда. Тем не менее, следует учитывать, что борьба со льдом требует много времени, - сказал директор службы ухода за шоссе департамента транспорта Райдо Рандмаа. - Просим водителей быть крайне внимательными и по возможности отложить поездки».

Если нет возможности отложить поездку, следует учитывать, что в нынешних погодных и дорожных условиях тормозной путь в три-четыре раза длиннее, чем в летних условиях.

Департамент транспорта просит водителей сохранять большую дистанцию, чем обычно, и придерживаться соответствующего условиям на дорогах стиля вождения.

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