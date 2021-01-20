Ср, 20.01.2021
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • На Эстонию надвигается метель: водителей призывают к осторожности на дорогах
1 мин для прочтения

На Эстонию надвигается метель: водителей призывают к осторожности на дорогах

Метель. Иллюстративное фото. ФОТО: shutterstock.com

По сообщению метеослужбы Эстонии, в ближайшие сутки дорожные условия станут тяжелыми.

20 января вечером снегопад достигнет островов и распространится на материк. На материковой части страны порывы ветра составят 12, на побережье — 15-18 м/с. Помимо дождя, ожидается метель, которая значительно ухудшит видимость на дорогах.

21 января ночью метель распространится по всей стране. На островах после полуночи осадки будут в виде мокрого снега и дождя. В ближайшие дни может иметь место и ледяной дождь. На дорогах возникнет гололед!

В утренние часы ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя в западной части материка, после полудня — в Центральной и Южной Эстонии. Вечером снег и мокрый снег ожидаются также на северо-востоке Эстонии.

За сутки прибавится 5-10, местами 15 см осадков. Возможность кратковременного ледяного дождя существует на материке повсеместно, дороги будут скользкими.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back