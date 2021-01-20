На Эстонию надвигается метель: водителей призывают к осторожности на дорогах

20 января вечером снегопад достигнет островов и распространится на материк. На материковой части страны порывы ветра составят 12, на побережье — 15-18 м/с. Помимо дождя, ожидается метель, которая значительно ухудшит видимость на дорогах.

21 января ночью метель распространится по всей стране. На островах после полуночи осадки будут в виде мокрого снега и дождя. В ближайшие дни может иметь место и ледяной дождь. На дорогах возникнет гололед!

В утренние часы ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя в западной части материка, после полудня — в Центральной и Южной Эстонии. Вечером снег и мокрый снег ожидаются также на северо-востоке Эстонии.