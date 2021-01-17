В ближайшие дни синоптики обещают похолодание и снегопады

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха на западе и севере страны 3-9 градусов мороза, на побережье островов местами 0-2 градуса тепла, на востоке и юге страны 9-15 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков ниже. Ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером на островах поднимется юго-восточный. Температура воздуха на западе страны 1-7, в центральных регионах и на востоке 7-12 градусов мороза.

В ночь на среду переменная облачность, по регионам слабые снегопады. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 3-8, в материковой части страны 9-15, местами 18 градусов мороза. Днем облачность уплотнится. Начиная с островов пойдет снег, ожидаются метели. Ветер юго-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха на островах 1-5, в материковой части страны 5-10, на востоке местами 12 градусов мороза. Вечером немного потеплеет.