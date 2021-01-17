В ближайшие дни синоптики обещают похолодание и снегопады
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ненадолго потеплеет, но в ночь на среду местами похолодает до 18 градусов мороза.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ненадолго потеплеет, но в ночь на среду местами похолодает до 18 градусов мороза.
В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха на западе и севере страны 3-9 градусов мороза, на побережье островов местами 0-2 градуса тепла, на востоке и юге страны 9-15 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков ниже. Ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером на островах поднимется юго-восточный. Температура воздуха на западе страны 1-7, в центральных регионах и на востоке 7-12 градусов мороза.
В ночь на среду переменная облачность, по регионам слабые снегопады. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 3-8, в материковой части страны 9-15, местами 18 градусов мороза. Днем облачность уплотнится. Начиная с островов пойдет снег, ожидаются метели. Ветер юго-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха на островах 1-5, в материковой части страны 5-10, на востоке местами 12 градусов мороза. Вечером немного потеплеет.
В ночь на четверг облачно со снегом и метелями, начиная с островов осадки перейдут в мокрый снег и дождь, ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, 5-12, на побережье порывами до 15-18 м/сек, после полуночи начиная с островов подует южный и юго-западный. Температура воздуха на островах 0-5 градусов тепла, в материковой части страны 1-7, на востоке страны до 10 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. Пройдут снег, мокрый снег и дожди, на дорогах гололедица. Вечером осадки прекратятся. Ветер по всей стране южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.