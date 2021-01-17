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В Эстонии зарегистрировали рекордно низкую для этой зимы температуру

В Валга зарегистрировали температуру ниже 24 градусов. ФОТО: Dmitri Kotjuh

По данным официальных метеорологических станций, в ночь на воскресенье холоднее всего было в Валга, где зарегистрировали 24,3 градуса мороза, это также новый рекорд холода за эту зиму.

В отдельных регионах термометры людей показывали даже 27 градусов мороза. У южных соседей в Елгаве утром зафиксировали 31 градус мороза.

В воскресенье антициклон, принесший морозы, медленно пройдет над Балтийскими странами на юго-восток. В первой половине предстоящей неделе будет по-прежнему холодно, но на западе усилится влияние циклонов и на побережье Балтийского моря поднимется ветер. Переломный момент наступит в среду, когда с запада придет циклон с сильными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Вместе с циклоном придет и теплая воздушная масса.

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