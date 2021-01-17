В Эстонии зарегистрировали рекордно низкую для этой зимы температуру

В воскресенье антициклон, принесший морозы, медленно пройдет над Балтийскими странами на юго-восток. В первой половине предстоящей неделе будет по-прежнему холодно, но на западе усилится влияние циклонов и на побережье Балтийского моря поднимется ветер. Переломный момент наступит в среду, когда с запада придет циклон с сильными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Вместе с циклоном придет и теплая воздушная масса.