В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25

Так, в городе Бельо провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон на севере Испании) синоптики зафиксировали похолодание до минус 25,4 градуса, в Молине-де Арагон (провинция Гвадалахара в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в центре Испании) - до минус 25,2 градуса.

В 41 из 50 провинций страны метеорологи утром выпустили предупреждения о низких температурах. Холодная погода установилась даже в тех частях страны, где, как правило, тепло и зимой - Валенсии, Барселоне, Севилье и Мурсии.