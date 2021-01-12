Вт, 12.01.2021
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25
1 мин для прочтения

В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25

Мадрид.

ФОТО: Diego Radames/ZUMAPRESS.com

Холодный шторм «Филомена» вызвал рекордное похолодание в Испании, в двух провинциях в ночь на 12 января температура опускалась ниже минус 25 градусов Цельсия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на El Pais.

Так, в городе Бельо провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон на севере Испании) синоптики зафиксировали похолодание до минус 25,4 градуса, в Молине-де Арагон (провинция Гвадалахара в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в центре Испании) - до минус 25,2 градуса.

В 41 из 50 провинций страны метеорологи утром выпустили предупреждения о низких температурах. Холодная погода установилась даже в тех частях страны, где, как правило, тепло и зимой - Валенсии, Барселоне, Севилье и Мурсии.

Снегопад шел на выходных во многих частях центральной части Испании, он стал сильнейшим за последние 50 лет. В частности, в Мадриде снежный покров превысил 50 см. Мадридские школьники останутся дома до 18 января.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back