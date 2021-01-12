Прогноз на завтра: циклон отступает, похолодание на подходе
Установилась по-настоящему зимняя погода. Принесший нам снег и метель циклон, расположившийся над Швецией, отступает на юг.
Установилась по-настоящему зимняя погода. Принесший нам снег и метель циклон, расположившийся над Швецией, отступает на юг.
В течение дня осадки еще сохранятся, но, начиная с востока Эстонии, они постепенно ослабеют и станут реже. Ветер тоже немного утихнет. За границей Чудского озера расположена очень холодная воздушная масса и уже вечером, начиная с восточных районов, температура воздуха начнет быстро понижаться.
Днём (13.01) сохранится облачная погода. Пройдет снег с метелью, после обеда осадки ослабеют и станут реже. Ветер юго-восточный, восточный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -1...-6, на побережье местами 0…+1, вечером на северо-востоке Эстонии местами до -9°С.