Прогноз на завтра: циклон отступает, похолодание на подходе

В течение дня осадки еще сохранятся, но, начиная с востока Эстонии, они постепенно ослабеют и станут реже. Ветер тоже немного утихнет. За границей Чудского озера расположена очень холодная воздушная масса и уже вечером, начиная с восточных районов, температура воздуха начнет быстро понижаться.