По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение второго уровня
Ко вторнику метеослужба объявила штормовое предупреждение второго уровня по всей Эстонии, что означает, что метель сделает погоду опасной.
Ко вторнику метеослужба объявила штормовое предупреждение второго уровня по всей Эстонии, что означает, что метель сделает погоду опасной.
12 января в Эстонии ожидаются сильный снегопад, метель и штормовой ветер. В течение дня добавится ориентировочно 10-15 сантиметров снега, на востоке страны — около пяти сантиметров.
Завтра на побережье усилится юго-восточный и южный ветер, порывы которого составят 20 метров в секунду, а на островах, западном и юго-западном побережьях - порывами до 23 метров в секунду. На Хийумаа и Сааремаа порывы могут достигать 25 метров в секунду. На материке ветер усилится после полуночи и будет достигать порывами 15, а утром 17 метров в секунду.
Снегопад ночью распространится по всему материку, ожидается метель, на западе возможен мокрый снег.
Днем снегопад и метель продолжатся. Ветер будет сильным до самого вечера, после начнет постепенно утихать.
Внимание! Дорожная обстановка станет сложной. Плотный снегопад и мокрый снег ухудшат видимость. На дорогах возможно возникновение заносов, а из-за порывов ветра усложнится управляемость автомобилей.
Штормовой ветер может ломать деревья и вызывать перебои в электро- и водоснабжении.
Движение судов и паромов между материком и островами может нарушиться или возникнуть коррективы по времени отправки.
Спасатели: запаситесь питьевой водой, продовольствием, аккумуляторами и дровами
Спасательный департамент настоятельно рекомендует соблюдать предельную осторожность на дорогах и готовиться к возможным отключениям электроэнергии и водоснабжения.
До бури:
· Запаситесь питьевой водой, пищей, батареями и дровами.
· Учтите возможность перебоев в подаче электроэнергии. Зарядите мобильный телефон, внешние аккумуляторы и заправьте автомобиль.
Во время бури:
· Если можете, оставайтесь в помещениях и не выходите наружу.
Выбирая одежду для выхода на улицу, учтите, что из-за ветра погода ощущается как ещё более холодная. В ветреную погоду надевайте побольше одежды. Избегайте движения под деревьями, так как при сильном ветре могут ломаться их ветки.
· При возможности, не водите транспортные средства, избегайте окольных дорог. Если поездки не избежать, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, внешние аккумуляторы, лопату для снега, тёплую одежду и горячий напиток.
· Информацию о связанных с бурей препятствиях на дорогах можно получить по телефону 1247.
· Об отключении электричества сообщите по телефону для сообщения о неисправностях 1343. Об упавших линиях оповестите и экстренную службу по номеру 112.
· В случае человеческих травм и неминуемой опасности звоните по телефону 112.
Чтобы причиненный силами природы ущерб был минимальным, ознакомьтесь с советами по готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента.
«Чтобы знать, как смягчить действия стихии, следует скачать подготовленное на случай кризисов приложение с сайта www.rescue.ee»,- напоминают спасатели.
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