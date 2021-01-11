По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение второго уровня

12 января в Эстонии ожидаются сильный снегопад, метель и штормовой ветер. В течение дня добавится ориентировочно 10-15 сантиметров снега, на востоке страны — около пяти сантиметров.

Завтра на побережье усилится юго-восточный и южный ветер, порывы которого составят 20 метров в секунду, а на островах, западном и юго-западном побережьях - порывами до 23 метров в секунду. На Хийумаа и Сааремаа порывы могут достигать 25 метров в секунду. На материке ветер усилится после полуночи и будет достигать порывами 15, а утром 17 метров в секунду.

Снегопад ночью распространится по всему материку, ожидается метель, на западе возможен мокрый снег.

Днем снегопад и метель продолжатся. Ветер будет сильным до самого вечера, после начнет постепенно утихать.

Внимание! Дорожная обстановка станет сложной. Плотный снегопад и мокрый снег ухудшат видимость. На дорогах возможно возникновение заносов, а из-за порывов ветра усложнится управляемость автомобилей.

Штормовой ветер может ломать деревья и вызывать перебои в электро- и водоснабжении.

Движение судов и паромов между материком и островами может нарушиться или возникнуть коррективы по времени отправки.

Спасатели: запаситесь питьевой водой, продовольствием, аккумуляторами и дровами

Спасательный департамент настоятельно рекомендует соблюдать предельную осторожность на дорогах и готовиться к возможным отключениям электроэнергии и водоснабжения.

До бури:

· Запаситесь питьевой водой, пищей, батареями и дровами.

· Учтите возможность перебоев в подаче электроэнергии. Зарядите мобильный телефон, внешние аккумуляторы и заправьте автомобиль.

Во время бури:

· Если можете, оставайтесь в помещениях и не выходите наружу.

Выбирая одежду для выхода на улицу, учтите, что из-за ветра погода ощущается как ещё более холодная. В ветреную погоду надевайте побольше одежды. Избегайте движения под деревьями, так как при сильном ветре могут ломаться их ветки.

· При возможности, не водите транспортные средства, избегайте окольных дорог. Если поездки не избежать, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, внешние аккумуляторы, лопату для снега, тёплую одежду и горячий напиток.

· Информацию о связанных с бурей препятствиях на дорогах можно получить по телефону 1247.

· Об отключении электричества сообщите по телефону для сообщения о неисправностях 1343. Об упавших линиях оповестите и экстренную службу по номеру 112.

· В случае человеческих травм и неминуемой опасности звоните по телефону 112.

Чтобы причиненный силами природы ущерб был минимальным, ознакомьтесь с советами по готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента.

«Чтобы знать, как смягчить действия стихии, следует скачать подготовленное на случай кризисов приложение с сайта www.rescue.ee»,- напоминают спасатели.