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Прогнозы климатологов: зима в Эстонии становится короче, но лето длиннее не будет

Зима в Кадриорге.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По прогнозам климатологов, зима в Эстонии становится короче, весна наступает раньше, осень заканчивается позже, однако нет надежды на то, чтобы лето стало длиннее, пишет Rus.ERR.

Среднегодовая температура повышается, но за счет зимних месяцев, сказала руководитель отдела наблюдения за погодой Агентства по окружающей среде Кюлли Лоодла.

Согласно данным Агентства по окружающей среде, в Эстонии 2020 год был рекордно теплым: средняя температура воздуха составила +8,4 градуса, что на 2,4 градуса выше долгосрочного среднего показателя и почти на градус выше предыдущего рекорда.

По словам Лоодла, в 2020 году январь прогнозируют более или менее зимним месяцем. "Обещают морозы, в начале следующей недели пройдут снегопады", - сказала она.

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