Среднегодовая температура воздуха держит курс на рекорд

По данным метеослужбы, по состоянию на 21 декабря среднегодовая температура воздуха в замерах станций мониторинга на 2,0–2,7 градуса выше средней за много лет. Средняя температура воздуха в Эстонии по-прежнему превышает 8 градусов и не отклоняется от курса на рекорд.

Разница выше на прибрежных станциях Западной Эстонии и на озерной станции Тийрикоя у Чудского озера. Так, например, средняя температура воздуха на станциях Сырве, Ромассааре и Рухну составляет 9,5 градуса.

Установленный к настоящему времени рекорд - 7,6 градуса, он был отмечен как в 2015, так и в 2019 году.