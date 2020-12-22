Среднегодовая температура воздуха держит курс на рекорд

Среднегодовая температура воздуха в замерах станций мониторинга все еще держит курс на новый рекорд тепла.
По данным метеослужбы, по состоянию на 21 декабря среднегодовая температура воздуха в замерах станций мониторинга на 2,0–2,7 градуса выше средней за много лет. Средняя температура воздуха в Эстонии по-прежнему превышает 8 градусов и не отклоняется от курса на рекорд.
Разница выше на прибрежных станциях Западной Эстонии и на озерной станции Тийрикоя у Чудского озера. Так, например, средняя температура воздуха на станциях Сырве, Ромассааре и Рухну составляет 9,5 градуса.
Установленный к настоящему времени рекорд - 7,6 градуса, он был отмечен как в 2015, так и в 2019 году.
Климатические стандарты или долгосрочные средние значения рассчитываются на основе ряда данных конкретных станций наблюдения. Временные ряды ряда данных являются стандартными, тридцатилетние ряды данных стали стандартом во всем мире. Некоторые метеорологические службы также используют данные за десятилетие.