Пт, 4.12.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Внимание, водители! Департамент предупреждает об опасности на дорогах
1 мин для прочтения

Внимание, водители! Департамент предупреждает об опасности на дорогах

Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что во второй половине дня в пятницу из-за погодных условий по всей Эстонии на дорогах возможна гололедица.

Во второй половине дня в пятницу поверхность главных и второстепенных шоссе местами сухая, влажная или влажная от обработки реагентом. Вечером и ночью ожидается преимущественно облачная погода. На севере и западе страны по отдельным регионам возможны дожди и мокрый снег. Температура воздуха и температура на поверхности дорог составит 0-3 градуса тепла.

На дорогах могут местами встречаться скользкие участки.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back