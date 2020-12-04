Внимание, водители! Департамент предупреждает об опасности на дорогах

Во второй половине дня в пятницу поверхность главных и второстепенных шоссе местами сухая, влажная или влажная от обработки реагентом. Вечером и ночью ожидается преимущественно облачная погода. На севере и западе страны по отдельным регионам возможны дожди и мокрый снег. Температура воздуха и температура на поверхности дорог составит 0-3 градуса тепла.