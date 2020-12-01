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Синоптики: ноябрь не был таким теплым с 1961 года

Осень в Эстонии.

ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

Ноябрь в Эстонии был на четыре градуса теплее обычного. 

По данным метеослужбы, средняя температура воздуха в Эстонии в ноябре составляла 5,4 градуса при норме 1,4 градуса. Ноябрь не бывал таким теплым с 1961 года.

Особенно теплой была первая треть ноября, когда средняя температура воздуха в Эстонии составляла 7,6 градуса.

Необычно высокие температуры воздуха установили новые ноябрьские рекорды тепла на нескольких метеостанциях 3 ноября. Например, рекорд тепла в 14,3 градуса был замерен на прибрежной станции Сырве, в 13,8 градуса – на прибрежной станции Хелтермаа и 13,6 градуса — на метеостанции Йыхви, озерной станции Трийкойя и теплостанции Тоома.

Вторая и третья треть ноября также были теплее обычного.

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