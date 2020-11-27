Пт, 27.11.2020
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  • Будьте осторожны: осадки и похолодание сделают дороги скользкими

Будьте осторожны: осадки и похолодание сделают дороги скользкими

Скользкая дорога.

ФОТО: Ants Liigus

На выходных область низкого давления в основном будет расположена к югу от Эстонии, и по ее периферии из северных областей России к нам будет поступать холодный воздух.

Днем еще будет небольшая плюсовая температура, но уже вечером она понизится и ночью уверенно останется минусовой, а в воскресенье днем будет близка к 0°С. Более плотные дождевые облака нас не достигают, но когда идут отдельные ливни, они идут в виде снега и мокрого снега, а на побережье и в виде дождя. Участникам дорожного движения нужно учитывать все вышесказанное и быть готовым к тому, что на дорогах скользко.

В субботу, 28 ноября, в Эстонии будет облачно. Местами пройдет мокрый снег и дождь, вероятность осадков выше на северном побережье. Ветер северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до +5°С.

 

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