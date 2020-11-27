Будьте осторожны: осадки и похолодание сделают дороги скользкими

Днем еще будет небольшая плюсовая температура, но уже вечером она понизится и ночью уверенно останется минусовой, а в воскресенье днем будет близка к 0°С. Более плотные дождевые облака нас не достигают, но когда идут отдельные ливни, они идут в виде снега и мокрого снега, а на побережье и в виде дождя. Участникам дорожного движения нужно учитывать все вышесказанное и быть готовым к тому, что на дорогах скользко.