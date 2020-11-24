К концу недели в Эстонии ожидаются снег и минусовая температура

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный 6-9, порывами 13, на островах и побережье 9-13, порывами до 18 м/с. Днем также ожидается облачная погода, дожди распространятся с северо-запада Эстонии на юго-восток. Во второй половине дня начиная с северо-запада страны осадки прекратятся, ожидаются кратковременные прояснения. Ветер юго-западный 6-12, на побережье порывами 15 м/с, в середине дня начиная с северо-запада понемногу сменит направление на западное и северо-западное и ослабеет. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 3-9 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, на востоке страны местами дожди и мокрый снег, местами гололедица. Ветер северо-западный 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Днем облачная погода, местами мокрый снег, снег и дожди, опасность гололедицы. Ветер северо-западный и северный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, к вечеру у Финского залива сменит направление на северо-восточное. Температура воздуха ночью и днем от нуля до 5 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается облачная погода, местами дожди, мокрый снег и снег. Опасность гололедицы. Ветер северных направлений 2-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Днем также облачная погода, местами дожди, мокрый снег и снег. Опасность гололедицы. Ветер северо-восточный и восточный 2-7, на северном побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем от -1 до 4 градусов тепла.