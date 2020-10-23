Эстонский синоптик подарил надежду на снежное Рождество

«Полагаю, что в целом осень будет на несколько градусов теплее среднего. Если говорить по месяцам, то октябрь так и так будет теплее, поскольку первая декада уже была значительно выше среднего. Вторая декада будет в пределах нормы, но завтра-послезавтра опять обещают плюс десять градусов», - сказал во вторник проживающий в деревне Райсте в волости Выру Пеэду Пальм.

Среднее значение он вычисляет с 1978 года. По его словам, до сих пор можно было выделить два периода: до 1999 года погода была прохладнее, а с 2000 года по сегодняшний день температура была в среднем на градус выше. Впрочем, последние годы отличаются еще более высокими температурами.

Снежный декабрь

Пальм делает выводы по фазам Луны, знакам природы, записям предыдущих поколений и собственной статистике. Глядя на календарь фаз Луны, у Пальма создается впечатление, что в ноябре температура воздуха тоже будет выше среднего.

«Есть надежда, что на востоке будут и минусовые значения. Но, боюсь, что на западе влияние моря будет настолько сильным, что там вновь будут наблюдаться плюсовые значения. Надеемся, что в ноябре ночью будет минут 5-6 градусов. Но в целом в ноябре зима еще не наступит», - рассказал синоптик.

Однако декабрь может принести хорошие новости любителям зимы. «То есть декабрь будет уже по-настоящему зимним. Опять же, если взять за основу фазы Луны, я делаю ставку на то, что Рождество наступит в белом цвете. Есть такое чувство, что ненадолго придет зима. Если смена фазы Луны произойдет ближе к полуночи, есть надежда, что сохранится более стабильная и холодная погода. Но надо учитывать, в каком направлении дует ветер. Если с севера или востока, то, вероятно, будет красивая зимняя неделя», - объяснил Пальм.

По словам Пальма, интересно, что уже неделю назад ласка поменяла мех на белый. Другие животные еще этого не сделали. «Неужели она не ожидала такого кратковременного похолодания… По лисам особо ничего не поймешь, у них с шерстью по-разному. О зайцах охотники говорят, что белой шубки у них еще нет», - рассказал синоптик.

Ласка. Снимок иллюстративный. ФОТО: Inari Leiman

Мало снега

О периоде с января по март Пальму что-то сложно сказать. «Предположительно, погода будет довольно переменчивой. Зимы с постоянным снежным покровом я скорее не вижу. Если две недели подряд будет снег и кто-то даже успеет прокатиться на лыжах, это будет хорошо», - говорит он.

По словам Пальме, в целом сегодня сложно делать прогнозы, поскольку народные мудрости больше не работают: «Интересно, что в пошлом году было много рябины. В этом году рябины практически нет. Народная мудрость гласит, что в такой ситуации ни холода, ни снега не должно быть».

Поведение животных отличается по уездам. «Один говорит, что у животного уже белый мех. Другой говорит, что не видел ни одного животного с белым мехом», - поясняет Пальм.