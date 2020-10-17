На Эстонии надвигается похолодание: ожидается мокрый снег

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода. Зона дождей медленно распространится с запада страны в направлении Чудского озера. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15, в районе Рижского залива 17 м/сек. Утром ветер на островах северо-западный. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, на юго-востоке страны околонулевая, на островах и западном побережье до 9 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. Пройдут дожди, во второй половине дня мокрый снег, вечером осадков меньше. В первой половине дня на востоке страны ветер юго-западный и южный, на западе северо-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Во второй половине дня ветер по всей стране западный и северо-западный, 6-11 м/сек, на островах и западном побережье ветер 9-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, во второй половине дня похолодает еще сильнее.