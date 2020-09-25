Жителей Эстонии ждут солнечные и теплые выходные

Антициклон над Россией охраняет нас от дождевых облаков, дает увидеть звездное небо ночью, а днем солнце. С южными потоками к нам поступает тепло и температуры в субботу поднимутся выше 20 градусов.
Антициклону противостоит область низкого давления над центральной Европой и такое соотношение сил способствует у нас некоторому усилению юго-восточного и восточного ветра.
В субботу, 29 сентября, в Эстонии будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-9, порывами до 13 м/с.
Температура воздуха составит 18-23°С.