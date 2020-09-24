Переходим на новую модель: как теперь жители Эстонии могут узнать более точный прогноз погоды

«Цель Агентства окружающей среды — передавать как можно более качественный прогноз погоды, что предполагает использование лучших и самых современных методов и моделей. ECMWF — независимая организация европейских стран, основная задача которой — с помощью моделей прогнозирования составлять прогноз погоды по всему миру. Переход на новую основную модель означает, что если раньше по модели на странице Службы погоды Агентства окружающей среды можно было увидеть прогноз погода на 54 часа, по модели ECMWF можно увидеть прогноз погоды до 90 часов. Также он более точный», - сказал руководитель Агентства окружающей среды Таймар Ала. Прогноз обновляется каждые шесть часов.