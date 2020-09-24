Переходим на новую модель: как теперь жители Эстонии могут узнать более точный прогноз погоды

Агентство окружающей среды в качестве основной модели на странице ilmateenistus.ee теперь использует модель прогнозирования Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), которая позволяет предсказывать погоду более точно и на более длительный период времени.
«Цель Агентства окружающей среды — передавать как можно более качественный прогноз погоды, что предполагает использование лучших и самых современных методов и моделей. ECMWF — независимая организация европейских стран, основная задача которой — с помощью моделей прогнозирования составлять прогноз погоды по всему миру. Переход на новую основную модель означает, что если раньше по модели на странице Службы погоды Агентства окружающей среды можно было увидеть прогноз погода на 54 часа, по модели ECMWF можно увидеть прогноз погоды до 90 часов. Также он более точный», - сказал руководитель Агентства окружающей среды Таймар Ала. Прогноз обновляется каждые шесть часов.
Но Ала отметил, что, хотя новая модель позволяет получить более точный прогноз погоды, за которым каждый может следить на странице Службы погоды, следует помнить, что даже самые лучшие современные модели прогнозирования могут ошибаться. В то же время шторм, который обрушился на Эстонию и Финляндию на прошлой неделе, модель прогнозирования ECMWF смогла спрогнозировать на несколько дней раньше.
Автоматические прогнозы погоды на основе расчетов модели ECMWF можно найти на сайте Службы погоды: www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/mudelprognoosid и www.ilmateenistus.ee/asukoha-prognoos.