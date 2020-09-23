Теплая погода продержится в Эстонии до конца недели

В ночь на пятницу переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, по регионам туманы. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем на западе страны облачно с прояснениями, на востоке переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Вечером облачность рассеется, осадки станут реже. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8, вечером на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла.

В ночь на субботу ясная или малооблачная погода без осадков, до полуночи на западе страны облачно, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 4-9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.