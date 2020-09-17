Eckerö Line и Viking Line из-за шторма отменили несколько рейсов в Таллинн

Шторм нарушил паромное сообщение между Таллинном и Хельсинки: несколько запланированных на четверг рейсов Eckerö Line и Viking Line отменены, а паромы Tallink продолжат ходить, пишет Rus.ERR.
В Eckerö Line сообщили, что в четверг в общей сложности будут отменены восемь рейсов: парома M/S Finlandia с выходом в 9:00 и 15:15 из Хельсинки и в 12:00 и 18:30 из Таллинна. Finbo Cargo не отправится в четверг в 11:00 и 19:15 из Хельсинки в Мууга и в 15:15 и 23:30 из Мууга в Хельсинки.
Компания Viking Line отменила дневной рейс парома Viking XPRS. Утренний рейс вышел из Таллинна в 7:02 и в 9:21 прибыл в Хельсинки. Паром XPRS отправится из Хельсинки в 20:30 и прибудет в Таллинн в 23:00, сообщили в пресс-службе компании.
Глава Tallink Пааво Ныгене сообщил ERR, что в четверг рейсы не отменены, но из-за тяжелых погодных условий паромы могут запаздывать.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!