Неужели бабье лето? Новая неделя обещает до +22 градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается относительно теплая осенняя погода, к среде максимальная температура воздуха составит до 22 градусов.
В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к утру осадки прекратятся. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на островах и побережье около полуночи 8-13, порывами 15-18 м/сек, утром сменит направление на северо-западное. Днем ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 14-17 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, Ветер западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 8-14, днем 15-20 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер переменных, к утру южных направлений, 1-7 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Вечером на юго-западе Эстонии облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер южный и юго-западный, 4-10, вечером на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 9-15, на северо-востоке страны 6-8, днем 17-22 градуса тепла.