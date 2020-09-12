Сб, 12.09.2020
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Неужели бабье лето? Новая неделя обещает до +22 градусов тепла

Pühapäeval piilub pilve tagant päike.

ФОТО: Mailiis Ollino /

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается относительно теплая осенняя погода, к среде максимальная температура воздуха составит до 22 градусов. 

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к утру осадки прекратятся. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на островах и побережье около полуночи 8-13, порывами 15-18 м/сек, утром сменит направление на северо-западное. Днем ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 14-17 градусов тепла. 

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, Ветер западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 8-14, днем 15-20 градусов тепла. 

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер переменных, к утру южных направлений, 1-7 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Вечером на юго-западе Эстонии облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер южный и юго-западный, 4-10, вечером на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 9-15, на северо-востоке страны 6-8, днем 17-22 градуса тепла.  

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