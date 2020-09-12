Неужели бабье лето? Новая неделя обещает до +22 градусов тепла

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к утру осадки прекратятся. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на островах и побережье около полуночи 8-13, порывами 15-18 м/сек, утром сменит направление на северо-западное. Днем ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 14-17 градусов тепла.