В субботу в Эстонии будет по-осеннему дождливо

Очередная зона интенсивных дождей подойдет к Сааремаа во второй половине субботнего дня и продолжит свой путь далее по всей Эстонии на северо-восток. Не исключены грозы и порывистый ветер. Температура воздуха по-прежнему не превысит 20-градусную отметку.

В субботу, 4 сентября, в Эстонии увеличится облачность. В первой половине дня местами кратковременный дождь, во второй половине дня к островам подойдет зона интенсивных дождей и распространится далее на материк. Местами гроза и осадки могут быть сильными. Ветер южный, юго-западный 4-10, порывы до 13, вечером на побережье кратковременно до 18 м/с.