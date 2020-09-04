Пт, 4.09.2020
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  • В субботу в Эстонии будет по-осеннему дождливо

В субботу в Эстонии будет по-осеннему дождливо

Осень.

ФОТО: Elmo Riig

Обширная область низкого давления покрывает всю Северную Европу, а Эстония остается на ее юго-восточной периферии, где с юго-западным воздушным потоком поступают все новые и новые порции влаги.

Очередная зона интенсивных дождей подойдет к Сааремаа во второй половине субботнего дня и продолжит свой путь далее по всей Эстонии на северо-восток. Не исключены грозы и порывистый ветер. Температура воздуха по-прежнему не превысит 20-градусную отметку.

В субботу, 4 сентября, в Эстонии увеличится облачность. В первой половине дня местами кратковременный дождь, во второй половине дня к островам подойдет зона интенсивных дождей и распространится далее на материк. Местами гроза и осадки могут быть сильными. Ветер южный, юго-западный 4-10, порывы до 13, вечером на побережье кратковременно до 18 м/с.

Температура воздуха составит 16-20°С.

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