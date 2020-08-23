Последняя неделя августа не порадует хорошей погодой

По данным службы погоды Эстонии, на последнюю полную неделю августа прогнозируется окончание лета, температурный максимум не превысит двадцати градусов.
В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 3-8, на побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4-9, порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 8-12, на побережье до 15, днем 16-20 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-8, порывами 12 м/сек. Днем до полудня малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, после полудня облачность уплотнится, зона дождей подойдет к островам и распространится на материк. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/сек, во второй половине дня ветер сменит направление на южное и юго-восточное и усилится на Сааремаа и Рижском заливе порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 15, днем 17-20 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 3-9, на побережье порывами 14 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер восточных направлений, 3-8, на островах и северо-западном побережье северо-восточный и северный с усилением до 10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 19-14, днем 16-20 градусов тепла.