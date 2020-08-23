Последняя неделя августа не порадует хорошей погодой

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 3-8, на побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4-9, порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 8-12, на побережье до 15, днем 16-20 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-8, порывами 12 м/сек. Днем до полудня малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, после полудня облачность уплотнится, зона дождей подойдет к островам и распространится на материк. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/сек, во второй половине дня ветер сменит направление на южное и юго-восточное и усилится на Сааремаа и Рижском заливе порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 15, днем 17-20 градусов тепла.