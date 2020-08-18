Теплая погода продержится до конца недели

Центр антициклона, влияющего на нашу погоду, до конца рабочей недели будет располагаться над Карелией, так что существенных осадков пока не предвидится. Слабый неустойчивый ветер тоже будет способствовать тому, чтобы столбики термометров в этой теплой воздушной массе достигли отметки 25°С.
В среду, 19 августа, небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 21..26°С.
В ночь на четверг преимущественно ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 1-7 м/сек. Температура воздуха 8-14, на побережье до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 22-26 градусов тепла.
В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 1-6 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 23-27 градусов тепла.
В ночь на субботу переменная облачность. Утром на островах по регионам кратковременные дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье до 20 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Зона кратковременных дождей придет с островов в материковую часть страны и к вечеру достигнет востока страны, вероятность осадков ниже на юго-востоке. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек, вечером на островах юго-западный. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.