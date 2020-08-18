Теплая погода продержится до конца недели

В среду, 19 августа, небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 21..26°С.

В ночь на четверг преимущественно ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 1-7 м/сек. Температура воздуха 8-14, на побережье до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 22-26 градусов тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 1-6 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 23-27 градусов тепла.