Уже в начале следующей недели в Эстонию вернутся дожди

В ночь на понедельник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, к утру начиная с севера страны облачности станет больше, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, после полуночи северо-западный и северный, 2-7, на побережье до 10 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, вечером начиная с севера страны прояснится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8, на побережье до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 19-24 градуса тепла.