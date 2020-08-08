Уже в начале следующей недели в Эстонию вернутся дожди

По данным службы погоды Эстонии, в начале следующей недели жара несколько отступит, температура воздуха днем будет около 20 градусов, временами пройдут кратковременные дожди.
В ночь на понедельник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, к утру начиная с севера страны облачности станет больше, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, после полуночи северо-западный и северный, 2-7, на побережье до 10 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, вечером начиная с севера страны прояснится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8, на побережье до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 19-24 градуса тепла.
В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 3-9, на северном побережье до 13 м/сек. Днем ожидается переменная облачность местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 3-9, на северном побережье до 13 м/сек. Температура воздуха ночью 10-16, днем 17-22 градуса тепла.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 3-8 м/сек. Днем переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью 8-12, на побережье до 15, днем 16-21 градус тепла.