Сб, 8.08.2020
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Воскресенье принесет 28-градусную жару и грозы

Suvi Pärnu rannas.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Область высокого давления "Детлеф", распространившаяся над Европой, в воскресенье принесет в Эстонию солнце и повысит максимальную температуру воздуха в некоторых местах до 28 градусов.

По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье ожидается ясная погода и переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.

В воскресенье днем ожидается переменная и малая облачность. Во второй половине дня возможны ливни и гроза. Ветер западный 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 23-28, на побережье местами 20 градусов.

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