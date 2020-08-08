Воскресенье принесет 28-градусную жару и грозы

По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье ожидается ясная погода и переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.

В воскресенье днем ожидается переменная и малая облачность. Во второй половине дня возможны ливни и гроза. Ветер западный 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 23-28, на побережье местами 20 градусов.

