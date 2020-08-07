Пт, 7.08.2020
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Синоптики обещают жителям Эстонии жаркий конец недели

Пляж Валгеранна.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Расположившийся над Балтийскими странами антициклон принес в собой очень теплую воздушную массу. Благодаря этому температуры поднимутся в субботу до 25 градусов, прохладнее будет только на подветренном побережье.

И все же не исключены и отдельные кратковременные ливни, так как антициклон начинает постепенно ослабевать.

В субботу, 8 августа, днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. В первой половине дня ветер неустойчивый слабый, после обеда на побережье ветер западной четверти 4-7 м/с.

Температура воздуха составит 22-27°C.

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