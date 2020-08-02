Завтра синоптики обещают дожди и грозы

В течении дня ливни сменятся солнцем и погода снова станет похожей на летнюю. Но к ночи облака опять уплотнятся и следующая порция осадков не заставит себя долго ждать.

В понедельник (3.08) первой половине дня облачно с прояснениями, во многих местах пройдет кратковременный дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность поредеет и осадки станут реже, местами возможна гроза. Ветер юго-западный и южный, во второй половине дня на северном побережье юго-западный и западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 18..23°С.