Вс, 19.07.2020
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  • Ловите момент: завтра - последний теплый день перед затяжной непогодой

Ловите момент: завтра - последний теплый день перед затяжной непогодой

Лето

ФОТО: Madis Veltman

Область высокого давления, находящаяся над Эстонией, разваливается, но завтра все еще будет тепло, как и положено в середине лета, сообщила Postimees синоптик Хельве Мейтерн.

Температура воздуха во многих местах поднимется выше 25 градусов. Ветер слабый, но вероятность ливня и грома увеличивается.

Завтра произойдет смена погоды. Теплая воздушная масса сменится гораздо более прохладной, и в последующие дни нам придется смириться с прохладной, ветреной и дождливой погодой.

В понедельник синоптики обещают переменную облачность. Во многих местах ожидаются кратковременные дожди, возможен гром. Ветер западный, 1–7 м/с. Температура воздуха составит 21-27 °С.

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