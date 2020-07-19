Ловите момент: завтра - последний теплый день перед затяжной непогодой

Область высокого давления, находящаяся над Эстонией, разваливается, но завтра все еще будет тепло, как и положено в середине лета, сообщила Postimees синоптик Хельве Мейтерн.
Температура воздуха во многих местах поднимется выше 25 градусов. Ветер слабый, но вероятность ливня и грома увеличивается.
Завтра произойдет смена погоды. Теплая воздушная масса сменится гораздо более прохладной, и в последующие дни нам придется смириться с прохладной, ветреной и дождливой погодой.
В понедельник синоптики обещают переменную облачность. Во многих местах ожидаются кратковременные дожди, возможен гром. Ветер западный, 1–7 м/с. Температура воздуха составит 21-27 °С.